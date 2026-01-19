Barril cotiza estable mientras se disipa temor por Irán y Groenlandia pasa a primer plano

Por Amanda Stephenson

CALGARY, 19 ene (Reuters) - Los precios del petróleo se estabilizaron el lunes, debido a la disminución de los disturbios en Irán, lo que reducía la posibilidad de un ataque estadounidense que podría interrumpir el suministro del principal productor de Oriente Medio, y el mercado centraba su atención al conflicto sobre Groenlandia.

* El crudo Brent subía 1 centavo a US$64,14 el barril a las 0650 GMT. El West Texas Intermediate estadounidense para febrero sumaba 7 centavos a US$59,51 el barril.

* La violenta represión iraní de las protestas espoleadas por las dificultades económicas, que según las autoridades causó la muerte de 5.000 personas, sofocó los disturbios.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dar un paso atrás en sus anteriores amenazas de intervención, diciendo en las redes sociales que Irán había suspendido los ahorcamientos masivos de manifestantes, aunque el país no había anunciado ningún plan de ese tipo.

* Eso pareció reducir las probabilidades de una intervención estadounidense que podría haber interrumpido los flujos de petróleo del cuarto mayor productor entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

* "Con los temores en torno a Irán disminuyendo en los últimos días, el mercado se centra ahora en la situación de Groenlandia y en cuán profundas podrían ser las consecuencias entre Estados Unidos y Europa, ya que cualquier expansión de la guerra comercial podría afectar a la demanda", dijo el analista de Rystad Janiv Shah.

* Trump ha intensificado la presión para arrebatar la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, también miembro de la OTAN, amenazando con aranceles punitivos a los países que se interpongan en su camino y provocando que la Unión Europea sopese devolver el golpe con medidas similares.

* Los líderes de la UE se reunirán en Bruselas el jueves para celebrar una cumbre de emergencia, informó el lunes un portavoz de la Unión Europea.

* El mercado también estaba considerando el riesgo de daños a la infraestructura rusa y los suministros de destilados en un momento en que se pronostica un clima más frío en América del Norte y Europa, lo que estaba inquietando al mercado, dijo John Evans, analista de PVM Oil Associates.

* Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr. (Información adicional de Seher Dareen en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)