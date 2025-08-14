Barril escala 2% a máximos de una semana en medio de expectativas, tasas Fed y cumbre Trump-Putin

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 14 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo subían cerca de un 2% el jueves a un máximo en una semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió sobre las "graves consecuencias" si fracasan sus conversaciones sobre Ucrania con su par ruso, Vladimir Putin.

* También apoyó al mercado la expectativa de que un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo mes pueda impulsar la demanda de crudo.

* Los futuros del crudo Brent ganaban US$1,03, o un 1,6%, a US$66,66 por barril, a las 1732 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense sumó US$1,14, o un 1,8%, a US$63,79.

* Las subidas sacaron a ambos contratos de la zona técnicamente sobrevendida por primera vez en tres días y encaminaron al Brent hacia su mayor cierre desde el 6 de agosto.

* El Brent cerró el martes en su precio más bajo desde el 5 de junio y el WTI en un mínimo desde el 2 de junio, debido en parte a los datos bajistas de inventario y suministro de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y la Agencia Internacional de la Energía.

* Trump declaró el jueves que creía que Putin estaba listo para llegar a un acuerdo para poner fin a su guerra en Ucrania, después de que el presidente ruso planteó la posibilidad de un acuerdo en vísperas de su cumbre en Alaska.

* Sin embargo, Trump amenazó el miércoles con "graves consecuencias" si Putin no accede a la paz en Ucrania. No especificó cuáles podrían ser, pero advirtió de sanciones económicas si la reunión del viernes en Alaska resulta infructuosa.

* El mandatario ha amenazado con promulgar aranceles secundarios a los compradores de crudo ruso, sobre todo China e India, si Rusia continúa con su guerra en Ucrania.

* "La incertidumbre en las conversaciones de paz de Estados Unidos y Rusia sigue añadiendo una prima de riesgo alcista, dado que los compradores de petróleo ruso podrían enfrentarse a más presión económica", dijo Rystad Energy en una nota a sus clientes. "Cómo se resuelva (la) crisis Ucrania-Rusia y cambien los flujos de Rusia podría traer algunas sorpresas inesperadas".

* Sin embargo, algunos analistas son escépticos ante la posibilidad de que Trump adopte medidas que puedan interrumpir de forma significativa el suministro de petróleo. (Reporte de Scott DiSavino en Nueva York Robert Harvey en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)