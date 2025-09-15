Barril, estable mientras inversores evalúan ataques a instalaciones energéticas rusas

Por Enes Tunagur

LONDRES, 15 sep (Reuters) - Los precios del petróleo mostraban pocos cambios el lunes mientras los inversores evaluaban el impacto de los ataques de drones ucranianos a refinerías rusas, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba dispuesto a imponer sanciones a Rusia si los países de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso.

* Los futuros del crudo Brent subían 7 centavos, o un 0,1%, a US$67,06 el barril, a las 1121 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$62,80 el barril, con un alza de 11 centavos, o un 0,18%.

* El petróleo ha cotizado en un rango de entre 65 y 70 dólares, apuntalado por los riesgos de interrupción por los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas y los renovados llamados de Trump a endurecer las sanciones secundarias a los compradores de crudo ruso, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

* Ucrania lanzó un gran ataque con al menos 361 drones dirigidos a Rusia durante la noche, provocando un breve incendio en la vasta refinería de petróleo Kirishi en el noroeste de Rusia, dijeron funcionarios rusos el domingo.

* Ambos contratos de crudo ganaron más de 1% la semana pasada, a medida que Ucrania intensificaba los ataques contra la infraestructura petrolera rusa, incluida la mayor terminal exportadora de petróleo, Primorsk.

* Primorsk tiene capacidad para cargar cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, mientras que la refinería de Kirishi procesa unos 355.000 barriles diarios de crudo ruso, equivalentes al 6,4% del total del país.

* La presión sobre Rusia aumentó después de que el presidente estadounidense dijo el sábado que Estados Unidos estaba dispuesto a imponer nuevas sanciones energéticas a Rusia, pero solo si todas las naciones de la OTAN dejaban de comprar petróleo ruso y aplicaban medidas similares.

* El petróleo también recibió cierto apoyo de la sólida demanda de las refinerías en China el mes pasado y una disminución en los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras que los datos económicos más débiles de China pesaron sobre los precios, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Los inversores también están pendientes de la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión del 16 y 17 de septiembre, en la que se espera que el banco las recorte. El abaratamiento de los préstamos podría impulsar la demanda de combustible.

* La semana pasada, unos datos menos alentadores sobre la creación de empleo y el aumento de la inflación en Estados Unidos suscitaron inquietud sobre el crecimiento económico de la mayor economía del mundo y consumidora de petróleo.

(Reporte de Florence Tan; edición de Muralikumar Anantharaman, Christian Schmollinger, Emelia Sithole-Matarise y Chizu Nomiyama)