Barril ronda máximos de cuatro meses, impulsado por debilidad del dólar y consecuencias de tormenta en EE. UU.

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - Los precios del petróleo alcanzaron el miércoles su nivel más alto desde finales de septiembre, después de que una tormenta invernal interrumpió la producción en Estados Unidos, mientras que la debilidad del dólar y los continuos cortes de suministro en Kazajistán prestaban más apoyo.

* A las 16:40 GMT, los futuros del crudo Brent subían 43 centavos, o un 0,64%, a US$68 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate sumaba 53 centavos, o un 0,85%, a US$62,92. Ambos referenciales subieron alrededor de un 3% el martes y se encaminaban a sus mayores subidas mensuales en términos porcentuales desde julio de 2023, con el Brent en torno al 12% y el WTI cerca del 10%.

* El dólar rondaba mínimos de cuatro años frente a una cesta de divisas, lo que refleja una debilidad que hace que las materias primas que cotizan en el billete verde, como el petróleo, sean más baratas para los tenedores de otras monedas.

* Por el lado de la oferta, las exportaciones de crudo desde los puertos estadounidenses de la costa del Golfo cayeron a cero el domingo antes de recuperarse el lunes, después de que una fuerte tormenta invernal barrió el país, según el servicio de seguimiento de buques Vortexa.

* La Administración de Información de Energía de Estados Unidos informó el miércoles que los inventarios de crudo del país cayeron en 2,3 millones de barriles a 423,8 millones de barriles en la semana finalizada el 23 de enero, en comparación con las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de un aumento de 1,8 millones de barriles.

* La pérdida de producción en Kazajistán también está contribuyendo a la subida de los precios, aunque el miembro de la OPEP+ espera que la producción del yacimiento de Tengiz se reanude gradualmente en una semana. Sin embargo, algunas fuentes señalan que podría tardar más.

* En tanto, el operador de oleoductos CPC, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, ha restablecido la plena capacidad de carga en su terminal del mar Negro tras el mantenimiento de un punto de amarre afectado por drones, según las fuentes.

* El grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados, mantendrá su pausa en el aumento de la producción de petróleo para marzo en una reunión que se celebrará el 1 de febrero, informaron delegados de la OPEP+.

* Por otra parte, funcionarios estadounidenses están trabajando para emitir una licencia general que levantaría algunas sanciones al sector energético de Venezuela, dijeron fuentes, lo que podría pesar sobre los precios.

* Un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Medio, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters, lo que se suma a las capacidades del presidente Donald Trump para defender a las fuerzas estadounidenses o potencialmente tomar medidas militares contra Irán, lo que ha aumentado las preocupaciones de interrupciones en el suministro del cuarto mayor productor de crudo de la OPEP. (Reporte adicional de Shadia Nasralla en Londres, Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)