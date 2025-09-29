Barril se hunde más de un 3% porque OPEP+ planea nuevo aumento de la producción

(Actualiza cotizaciones. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 29 sep (Reuters) - Los precios del crudo caían alrededor de un 3,5% el lunes, ya que los planes de la OPEP+ de aumentar de nuevo la producción en noviembre y la reanudación de las exportaciones en la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía elevaban las perspectivas de la oferta mundial.

* A las 1533 GMT, los futuros del Brent cedían US$2,42, o un 3,5%, a US$67,71 por barril, tras tocar el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaba US$2,42, o un 3,7%, a US$63,32.

* Es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, aprueben otro aumento del bombeo en su reunión del domingo.

* Se espera que el grupo confirme un aumento de al menos 137.000 barriles por día (bpd) para noviembre, ya que el alza de los precios del petróleo alienta los esfuerzos por recuperar cuota de mercado, dijeron tres fuentes.

* Sin embargo, la OPEP+ ha estado bombeando casi 500.000 bpd por debajo de sus objetivos, desafiando las expectativas del mercado de un exceso de oferta.

* "Con la OPEP+ girando hacia la cuota de mercado, los fundamentos se ven más débiles y prevalece la preocupación por el exceso de oferta", dijo Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy.

* Por otra parte, el Ministerio del Petróleo iraquí informó que el sábado, por primera vez en dos años y medio, fluyó crudo a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía.

* El flujo de crudo desde Kurdistán hasta el puerto turco de Ceyhan oscila entre 150.000 y 160.000 bpd, informaron a Reuters el lunes dos fuentes del sector. Se espera que la reanudación devuelva hasta 230.000 bpd de crudo a los mercados internacionales.

* La caída del precio del petróleo el lunes siguió a las ganancias semanales de más del 4% para ambos contratos referenciales la semana pasada, después de que los ataques con drones ucranianos contra la infraestructura energética rusa afectaran las exportaciones de combustible del país.

* "Ucrania, naturalmente, huele sangre aquí (...) En todo caso, es probable que redoble sus ataques estratégicos contra las refinerías rusas", afirmaron los analistas de SEB.