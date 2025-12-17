Barril sube 1%, bloqueo de Trump a Venezuela aviva la incertidumbre

Por Ahmad Ghaddar y Laila Kearney

LONDRES/NUEVA YORK, 17 dic (Reuters) - El petróleo subía más de un 1% el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo completo de todos los tanqueros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando las tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda.

* A las 1656 GMT, los futuros del Brent ganaban 1,01 dólares, o un 1,7%, a US$59,93 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 96 centavos, o un 1,69%, a US$56,23.

* El aumento de los inventarios de combustible en Estados Unidos atenuó la subida de los precios.

* Los precios del petróleo se establecieron cerca de mínimos de cinco años en la sesión anterior por el progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que un acuerdo podría ver aliviadas las sanciones occidentales a Moscú, liberando suministro en un momento en que el mercado lidia con una frágil demanda global.

* Trump ordenó el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, añadiendo que ahora considera a los gobernantes de la nación como una organización terrorista extranjera.

* "Los riesgos rusos están bien telegrafiados, pero hay riesgos claros para el suministro de petróleo venezolano", dijo Warren Patterson, analista de ING.

* Los comentarios de Trump se produjeron una semana después de que Estados Unidos se incautó de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

* No está claro cuántos petroleros se verán afectados, cómo impondrá Washington el bloqueo y si Trump recurrirá a la Guardia Costera para interceptar buques como hizo la semana pasada.

* Mientras que muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están bajo sanciones, otros que transportan crudo del país y de Irán y Rusia no han sido sancionados. Los petroleros fletados por Chevron también transportan crudo venezolano a Estados Unidos en virtud de una autorización concedida previamente por Washington.

* "La producción petrolera venezolana representa cerca del 1% del bombeo mundial, pero los suministros se concentran en un pequeño grupo de compradores, principalmente refinerías chinas, Estados Unidos y Cuba", declaró Muyu Xu, analista de Kpler. China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa cerca del 4% de sus importaciones.

