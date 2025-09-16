Barril sube 1%, mercado sopesa riesgo de suministro ruso y decisión de tasas EEUU

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 16 sep (Reuters) - Los precios del petróleo subieron más de un dólar el martes, con los mercados sopesando una posible interrupción de la oferta de Rusia debido a los ataques de drones ucranianos frente a sus puertos y refinerías, así como la perspectiva de un recorte de las tasas de interés del banco central estadounidense.

* Los futuros del crudo Brent subían US$1, o un 1,5%, a US$68,45 por barril a las 1636 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba en US$64,51, un alza de US$1,21, o un 1,9%.

* El monopolio ruso de oleoductos Transneft ha advertido a los productores de que podrían tener que recortar el bombeo tras los ataques con drones de Ucrania a puertos de exportación y refinerías críticos, informaron el martes tres fuentes del sector.

* Ucrania ha intensificado los ataques frente a las infraestructuras energéticas rusas en un intento de mermar las capacidades bélicas de Moscú, mientras se estancan las conversaciones para poner fin a su conflicto.

* "Un ataque a una terminal de exportación como Primorsk, su objetivo es más bien limitar la capacidad de Rusia para vender su petróleo en el extranjero, afectando a los mercados de exportación", dijeron los analistas de JP Morgan.

* "Más importante aún, el ataque sugiere una creciente voluntad de perturbar los mercados internacionales de petróleo, lo que tiene el potencial de añadir presión al alza sobre los precios del crudo", dijeron.

* Goldman Sachs estima que los ataques ucranianos se han llevado por delante unos 300.000 barriles diarios de la capacidad de refino rusa en agosto y en lo que va de mes.

* También en el punto de mira de los inversores está la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que termina el miércoles, en la que se espera que el banco recorte las tasas de interés.