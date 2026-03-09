Barril sube 10% por la guerra, pero recorta alza desde un pico de casi cuatro años

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - Los precios del petróleo subían un 10% el lunes tras haber llegado a un máximo de más de 119 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, debido a que Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP recortaron su producción como consecuencia de las perturbaciones provocadas por la expansión de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

* Los futuros del Brent subían 9,60 dólares, o un 10,4%, a 102,29 dólares por barril, a las 1453 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 9,21 dólares, o un 10,1%, a 100,11 dólares.

* En las primeras operaciones, el Brent se disparó a un máximo de 119,50 dólares por barril, lo que, de haberse mantenido, habría supuesto la mayor alza diaria de su historia. El WTI alcanzó un máximo de 119,48 dólares.

* Desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el 28 de febrero, el Brent ha subido hasta un 65% y el WTI un 78%.

* Los precios del lunes se comparan con los máximos históricos de 147,50 dólares por barril para el Brent y 147,27 dólares para el WTI en julio de 2008, según datos de LSEG.

* Los precios del petróleo se vieron impulsados por el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Ali Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

* Analistas dijeron que el mercado recortó las ganancias desde los máximos de la sesión debido a factores como el temor a que el aumento de los precios de la energía provoque una subida vertiginosa de la inflación y un debilitamiento del crecimiento económico, junto con la toma de ganancias en un mercado técnicamente sobrecomprado.

* Para combatir el aumento de la inflación, los bancos centrales suelen subir las tasas de interés, lo que eleva los costos de los préstamos. Esto puede ralentizar el crecimiento económico y reducir la demanda de energía.

* Desde el punto de vista técnico, el WTI registró el mayor nivel de sobrecompra de la historia y el Brent, el mayor desde 1990.

* Según algunas fuentes, Saudi Aramco ha comenzado a recortar la producción en dos de sus yacimientos petroleros.

* Analistas dijeron la semana pasada que también esperaban que otros pesos pesados de la OPEP, como los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, recorten pronto la producción al agotarse su capacidad de almacenamiento de petróleo.

* Saudi Aramco, que puede desviar parte del flujo a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, ha ofrecido más de 4 millones de barriles de crudo en licitaciones excepcionales para contrarrestar el cierre de Ormuz.

* La guerra ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, por el que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Sin embargo, un petrolero griego ha atravesado el estrecho con un cargamento de crudo saudí.

