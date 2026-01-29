Barril sube 4% a pico en cinco meses por preocupación de que EEUU tome medidas contra Irán

Por Robert Harvey

LONDRES, 29 ene (Reuters) -

El petróleo subió un 4% el jueves, tocando un pico en cinco meses, por la creciente preocupación sobre el impacto de un eventual ataque militar estadounidense contra Irán, el cuarto mayor productor de la OPEP.

* A las 17:47 GMT, los futuros del Brent ganaban 2,5 dólares, o un 3,7%, a US$70,90 el barril; mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 1,37 dólares, o un 2,17%, a US$64,58, después de superar los US$65 más temprano, su cota más elevada en cuatro meses.

* Esto empujó a ambos referenciales a un territorio técnicamente sobrecomprado y situó al Brent en camino de su cierre más alto desde el 31 de julio y al WTI en camino de su cierre más alto desde el 26 de septiembre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando opciones contra Irán que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y sus líderes para inspirar a los manifestantes, según múltiples fuentes.

* Dos fuentes estadounidenses familiarizadas con las discusiones dijeron que Trump quería crear las condiciones para un "cambio de régimen" después de que una represión aplastara un movimiento de protesta nacional a principios de este mes, matando a miles de personas.

* "La preocupación inmediata (...) es el daño colateral que se produciría si Irán atacara a sus vecinos o, lo que es aún más significativo, cerrara el estrecho de Ormuz al paso de los 20 millones de barriles de petróleo diarios que lo atraviesan", afirmó John Evans, analista de PVM.

* Irán era el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por detrás de Arabia Saudita e Irak, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).

* Por su parte, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea adoptaron el jueves nuevas sanciones contra Irán dirigidas a personas y entidades implicadas en la violenta represión de los manifestantes. Por otra parte, la UE designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

* "La posibilidad de que Irán sea atacado ha elevado la prima geopolítica de los precios del petróleo", afirmaron analistas de Citi en una nota el miércoles, añadiendo que una mayor escalada geopolítica podría empujar los precios hasta los US$72 por barril de Brent en los próximos tres meses.

(Reporte adicional de Robert Harvey en Londres, Sam Li y Trixie Yap en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)