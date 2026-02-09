Barril sube después de que EE. UU. insta a barcos que navegan cerca de Irán a tener precaución

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 9 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subieron más de un 1% el lunes después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió un aviso a los buques con bandera estadounidense para que se mantengan lo más lejos posible del territorio iraní mientras navegaban por el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

* Los futuros del crudo Brent subían 89 centavos, o un 1,3%, a 68,94 dólares el barril, a las 1624 GMT. El crudo West Texas Intermediate ganaba 83 centavos, o un 1,3%, a 64,38 dólares.

* La Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán se han enfrentado históricamente al riesgo de ser abordados por las fuerzas iraníes. La agencia aconsejó a los buques con bandera estadounidense que se mantengan cerca de Omán mientras navegaban hacia el este por el estrecho de Ormuz.

* La advertencia reavivó la preocupación de que la tensión entre Estados Unidos e Irán pueda provocar interrupciones en el suministro de petróleo. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en todo el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

* "La prima de riesgo iraní no puede disiparse por completo mientras los buques de guerra estadounidenses se mantengan en su ubicación actual", dijo el analista de SEB Bjarne Schieldrop.

* Los precios del petróleo habían caído a primera hora de la sesión, ampliando las pérdidas de la semana pasada, después de que Estados Unidos e Irán se comprometieron a continuar las conversaciones indirectas tras lo que ambas partes describieron como debates positivos.

* Aun así, el sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el país atacará las bases estadounidenses en Oriente Medio, que han reforzado su presencia naval en la región durante las últimas semanas, si es bombardeado.

* "Es extremadamente difícil juzgar cómo está evolucionando la situación", dijo el analista petrolero de UBS Giovanni Staunovo. "Estamos observando día a día, a la espera de que se fije una fecha para la segunda ronda de conversaciones", añadió.

* Los inversores también están siguiendo de cerca los esfuerzos occidentales para frenar los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones de petróleo que financian su guerra en Ucrania. La Comisión Europea ha propuesto una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de crudo de Rusia.

* Las refinerías de la India, que en su día fueron las mayores compradoras de crudo ruso transportado por mar, están evitando las compras con entrega en abril, según fuentes consultadas. Si la India deja de comprar crudo ruso por completo, "esto supondría una evolución alcista sostenida", según los analistas del mercado petrolero de Sparta.

* Mientras tanto, en Kazajistán, el gigantesco yacimiento petrolífero de Tengiz, liderado por Chevron, se ha recuperado hasta alcanzar alrededor del 60% de su producción máxima y pretende alcanzar su plena producción el 23 de febrero, según fuentes consultadas.

(Información adicional de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Jamie Freed, Christian Schmollinger, Neil Fullick y Maju Samuel; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)