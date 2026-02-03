Barril sube después de que EEUU derriba dron iraní

Por Scott DiSavino

NUEVA ⁠YORK, 3 feb (Reuters) -

Los precios ⁠del petróleo el martes,

* Los incidentes avivaban el temor a que las conversaciones destinadas a reducir la tensión entre Estados ⁠Unidos e ‌Irán puedan ​verse interrumpidas. * Los futuros del crudo Brent , mientras que el crudo West ​Texas Intermediate

* El ejército estadounidense derribó un dron iraní que ‌se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en ‌el mar Arábigo, según informó el ​martes un funcionario estadounidense a Reuters.

* En el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, un grupo de lanchas iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán, informaron el martes fuentes marítimas y una consultora de seguridad.

* Los miembros de la OPEP Arabia ⁠Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su ​crudo a través del estrecho, principalmente a Asia.

* Los precios del petróleo habían caído más de un 4% el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión con el miembro de la OPEP.

* "La importancia de ⁠Irán en los mercados petroleros va mucho más allá de su propio perfil ​de producción. El peso geopolítico del país se basa en su ubicación estratégica, su influencia en la dinámica de seguridad regional y su capacidad para perturbar las infraestructuras ‍energéticas y las rutas de tránsito críticas", dijo Jorge León, vicepresidente senior y jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy.

* La potencia regional Emiratos Árabes Unidos instó el martes a Irán y a Estados Unidos a aprovechar la reanudación ​de las conversaciones nucleares esta semana para resolver un enfrentamiento que ha dado lugar a amenazas mutuas de ataques aéreos. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Anushree Mukherjee en Bangalore y Trixie ‍Yap en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)