Barril sube después de que EEUU derriba dron iraní
Por Scott DiSavino
NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) -
Los precios del petróleo el martes,
* Los incidentes avivaban el temor a que las conversaciones destinadas a reducir la tensión entre Estados Unidos e Irán puedan verse interrumpidas. * Los futuros del crudo Brent , mientras que el crudo West Texas Intermediate
* El ejército estadounidense derribó un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informó el martes un funcionario estadounidense a Reuters.
* En el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, un grupo de lanchas iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán, informaron el martes fuentes marítimas y una consultora de seguridad.
* Los miembros de la OPEP Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia.
* Los precios del petróleo habían caído más de un 4% el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión con el miembro de la OPEP.
* "La importancia de Irán en los mercados petroleros va mucho más allá de su propio perfil de producción. El peso geopolítico del país se basa en su ubicación estratégica, su influencia en la dinámica de seguridad regional y su capacidad para perturbar las infraestructuras energéticas y las rutas de tránsito críticas", dijo Jorge León, vicepresidente senior y jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy.
* La potencia regional Emiratos Árabes Unidos instó el martes a Irán y a Estados Unidos a aprovechar la reanudación de las conversaciones nucleares esta semana para resolver un enfrentamiento que ha dado lugar a amenazas mutuas de ataques aéreos. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Anushree Mukherjee en Bangalore y Trixie Yap en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)