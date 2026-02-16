Barril sube ligeramente antes de negociaciones nucleares entre EEUU e Irán

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 16 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subieron ligeramente el lunes, mientras los inversores sopesaban las implicaciones para el mercado de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a reducir las tensiones, en un contexto de previsibles aumentos del suministro por parte de la OPEP+.

* Los futuros del crudo Brent subieron 41 centavos, o un 0,6%, a US$ 68,16 el barril a las 1508 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subía 43 centavos, a US$ 63,32 el barril. El contrato no se liquidará el lunes, día festivo en Estados Unidos por el Día de los Presidentes.

* La actividad en los mercados financieros mundiales sería moderada el lunes, ya que China, Corea del Sur y Taiwán permanecerán cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar.

* El temor a una interrupción del suministro debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a mantener estables los precios del petróleo, según el analista de PVM Tamas Varga.

* Ambos referenciales vienen de registrar descensos semanales, con el Brent cerrando con una caída de alrededor del 0,5% y el WTI perdiendo un 1% tras los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump de que Washington podría llegar a un acuerdo con Teherán durante el próximo mes.

* Los dos países celebrarán el martes en Ginebra una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán y para evitar un nuevo enfrentamiento militar.

* Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, con inversiones en energía y minería y la compra de aviones sobre la mesa, dijo el domingo un diplomático iraní.

* Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a la región y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters.

* La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que, en caso de ataques contra territorio iraní, podría tomar represalias contra cualquier base militar estadounidense.

* "El aumento de la tensión iraní podría llevar el Brent a US$ 80 el barril. Si la tensión disminuye, volvería a bajar a US$ 60 el barril", afirmaron los analistas de SEB en una nota.

* Con las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsando al alza los precios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados —conocidos como OPEP+— están frenando este optimismo al inclinarse por la decisión de reanudar los aumentos de producción a partir de abril en su reunión del 1 de marzo, tras una pausa de tres meses, informó Reuters. (Información adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)