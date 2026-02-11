Barril sube más de 2% porque la tensión entre EE. UU. e Irán contrarresta alza de inventarios

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 11 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían casi un 2% el miércoles, debido a la preocupación de los inversores por la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, que se preparaban para reanudar negociaciones, y pese a que un informe semanal mostró un gran aumento de los inventarios de crudo estadounidenses.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,22 dólares, o un 1,77%, a 70,02 dólares el barril, a las 1647 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba 1,21 dólares, o un 1,89%, a 65,17 dólares.

* "La continua tensión en Oriente Medio sigue respaldando los precios, aunque hasta ahora no ha habido ninguna interrupción del suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista petrolero de UBS.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio, a pesar de que Washington y Teherán se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto.

* Los diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones indirectas la semana pasada en Omán, en un contexto de refuerzo naval regional por parte de Estados Unidos que amenaza a Irán. Aún no se han anunciado la fecha y el lugar de la próxima ronda de conversaciones.

* "Aunque el discurso sigue siendo beligerante en ocasiones, no hay indicios, al menos por ahora, de una escalada, y el presidente de Estados Unidos cree que Irán acabará queriendo llegar a un acuerdo sobre su programa de misiles nucleares", dijo en una nota el analista de PVM Oil Associate, Tamas Varga.

* También contribuyó al alza de los precios del petróleo, el crecimiento del empleo en Estados Unidos, que se aceleró inesperadamente en enero, y la tasa de desempleo, que cayó al 4,3%, según el Departamento de Trabajo, lo que indica una economía saludable.

* Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 8,5 millones de barriles, a 428,8 millones de barriles la semana pasada, según la Administración de Información Energética (EIA), lo que superó con largueza las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, que apuntaba a un aumento de 793.000 barriles, lo que limitó el alza de los precios. (Reporte de Emily Chow y Siyi Liu en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)