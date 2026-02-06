Barril sube más de US$1 debido a la preocupación por las negociaciones entre Irán y EEUU

Por Erwin Seba

HOUSTON, 6 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían más de 1 dólar el viernes, ya que los inversores se mostraron preocupados de que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos no estuvieran avanzando lo suficiente como para evitar una acción militar.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,21 dólares, o un 1,8%, a 68,76 dólares el barril a las 17:30 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate ganaba 1,01 dólares, o un 1,6%, a 64,30 dólares el barril.

* Irán y Estados Unidos mantuvieron negociaciones el viernes, con la mediación de Omán, para intentar superar las profundas diferencias sobre el programa nuclear de Teherán.

* "De cara a la próxima semana, no se sabe si habrá un ataque o no", afirmó Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

* La televisión estatal iraní informó a última hora que las conversaciones habían terminado. El ministro de Asuntos Exteriores de la república islámica sostuvo que los negociadores volverán a sus capitales para realizar consultas y que las charlas continuarán.

* Antes de la reunión, la falta de consenso sobre la agenda mantuvo a los inversores preocupados por el riesgo geopolítico, ya que Irán quería ceñirse a las cuestiones nucleares, mientras que Estados Unidos quería debatir los misiles balísticos de la república islámica y su apoyo a los grupos armados de la región.

* Cualquier escalada de la tensión entre ambos países podría interrumpir el flujo de petróleo, ya que aproximadamente una quinta parte del consumo mundial total pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

* Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán, miembro de la OPEP.

* Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivian las perspectivas de conflicto en la región, los precios del petróleo podrían bajar aún más.

* Las exportaciones de petróleo previstas por Kazajistán podrían caer hasta un 35% este mes a través de su principal ruta por Rusia, dijeron cuatro fuentes comerciales a Reuters, ya que el gigantesco yacimiento de Tengiz se recupera lentamente de los incendios que se produjeron en las instalaciones eléctricas en enero.

(Reporte adicional de Anna Hirtenstein en Londres, Florence Tan y Sudarshan Varadhan en Singapur; Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)