Barril sube más de US$1 por tormenta invernal que afecta a la producción estadounidense

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 27 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían más de un dólar por barril el martes, mientras los productores se veían afectados por una tormenta invernal que afectó el bombeo y redujo a cero las exportaciones de la costa estadounidense del golfo de México durante el fin de semana.

* A las 16:31 GMT, los futuros del Brent sumaban 1,29 dólares, o un 1,97%, a 66,88 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 1,29 dólares, o un 2,13%, a 61,92 dólares.

* Los productores estadounidenses perdieron hasta 2 millones de barriles por día -cerca del 15% de la producción nacional- el fin de semana, según analistas y operadores.

* Los analistas prevén una reducción significativa de las reservas de petróleo en las próximas semanas, lo que podría impulsar los precios.

* Las exportaciones de crudo y gas natural licuado desde los puertos de la costa estadounidense del golfo de México cayeron a cero el domingo en un contexto de un clima gélido, según el servicio de seguimiento de buques Vortexa.

* Samantha Santa Maria-Hartke, jefa de análisis de mercado de Vortexa, dijo que las exportaciones se recuperaron el lunes, con flujos por encima del promedio estacional tras la reapertura de los puertos.

* En tanto, es probable que el mayor yacimiento petrolero de Kazajistán, Tengiz, restablezca menos de la mitad de su producción normal antes del 7 de febrero, mientras se recupera lentamente de un incendio y un corte de energía, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

* "La recuperación de la producción de Tengiz parece estar siendo más lenta de lo esperado, lo que mantiene el mercado del petróleo más tenso", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Sin embargo, la CPC, que explota el principal oleoducto exportador de Kazajistán, dijo que había recuperado la plena capacidad de carga en su terminal de la costa rusa del mar Negro, una vez finalizado el mantenimiento en uno de sus tres puntos de amarre. (Reporte adicional de Jeslyn Lerh en Singapur y Anushree Mukherjee en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)