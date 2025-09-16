Barril sube mientras mercado sopesa el riesgo de suministro de Rusia y la decisión de tasas EEUU

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 16 sep (Reuters) - Los precios del petróleo subían el martes, mientras los mercados sopesaban una posible interrupción de la oferta procedentes de Rusia debido a los ataques de drones ucranianos frente a sus puertos y refinerías, así como la perspectiva de un recorte de las tasas de interés del banco central estadounidense.

* Los futuros del crudo Brent subían 53 centavos, o un 0,8%, a US$67,97 por barril a las 1221 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba en US$63,93, con un alza de 63 centavos, o un 1%.

* El monopolio ruso de oleoductos Transneft ha advertido a los productores de que podrían tener que recortar el bombeo tras los ataques con drones de Ucrania a puertos de exportación y refinerías críticos, informaron el martes tres fuentes del sector.

* Ucrania ha intensificado los ataques frente a las infraestructuras energéticas rusas en un intento de mermar las capacidades bélicas de Moscú, mientras se estancan las conversaciones para poner fin a su conflicto.

* "Un ataque a una terminal de exportación como Primorsk, su objetivo es más bien limitar la capacidad de Rusia para vender su petróleo en el extranjero, afectando a los mercados de exportación", dijeron los analistas de JP Morgan.

* "Más importante aún, el ataque sugiere una creciente voluntad de perturbar los mercados internacionales de petróleo, lo que tiene el potencial de añadir presión al alza sobre los precios del crudo", dijeron.

* Goldman Sachs estima que los ataques ucranianos se han llevado por delante unos 300.000 barriles diarios de la capacidad de refino rusa en agosto y en lo que va de mes.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que el Gobierno no impondría aranceles adicionales a los productos chinos para alentar a Pekín a detener las compras de petróleo ruso a menos que los países europeos golpeen a China e India, los mayores compradores de crudo ruso, con sus propios aranceles.

* También en el punto de mira de los inversores está la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos del 16 al 17 de septiembre, en la que se espera que el banco recorte las tasas de interés. (Reporte adicional de Anjana Anil en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur, Editado en Español por Manuel Farías)