Barril sube, pero se dirige a una pérdida semanal cuando mercado aguarda reunión OPEP+

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 3 oct (Reuters) - Los precios del petróleo subían el viernes, pero se dirigían a una pérdida semanal de alrededor del 7% o más tras conocerse un posible aumento de la oferta de la OPEP+.

* Los futuros del crudo Brent ganaban 64 centavos, o un 1%, a US$64,75 el barril a las 1617 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 72 centavos, o un 1,2%, a US$61,17.

* En la semana, el Brent acumulaba un descenso del 7,6% y el WTI se encaminaba a una caída del 7%.

* "Los precios del petróleo se están estabilizando en US$60 por barril tras caer más del 7,5% esta semana, alcanzando su mínimo en 16 semanas", dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados de City Index.

* "El mercado se está estabilizando antes de la reunión de la OPEP+ de este fin de semana, donde el grupo podría acordar un aumento de la producción de entre 274.000 y 411.000 barriles diarios. Esto es dos o tres veces mayor que el aumento de octubre, ya que Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado".

* Es probable que ocho países de la OPEP+ aumenten aún más el bombeo de crudo el domingo. Arabia Saudita, líder del grupo, presiona por un aumento considerable para recuperar cuota de mercado, y Rusia sugiere un aumento más moderado, según cuatro personas con conocimiento de las conversaciones de la OPEP+.

* El posible aumento de la oferta de la OPEP+, la ralentización del procesamiento de crudo en las refinerías mundiales debido al mantenimiento y un descenso estacional de la demanda en los próximos meses pesarán sobre el ánimo del mercado, según los analistas.

* Los analistas de JPMorgan, por su parte, afirmaron que creían que septiembre había marcado un punto de inflexión, y que el mercado del petróleo se encaminaba hacia un considerable superávit en el cuarto trimestre y el próximo año.

* Por otra parte, el viernes se declaró un incendio durante la noche en la refinería El Segundo de Chevron, aunque un funcionario del condado declaró que las llamas se habían limitado a una zona. La refinería es una de las mayores de la costa oeste de Estados Unidos, con una capacidad de 290.000 barriles diarios.

* No estaba claro de inmediato si había algún impacto en la producción, pero el impacto en los precios del petróleo podría ser limitado, dijeron los analistas.

* "La refinería El Segundo está en la Costa Oeste, que está aislada del resto de Estados Unidos en lo que se refiere al flujo interno de petróleo; por lo tanto, su impacto es muy probablemente insignificante", dijo el analista de PVM Tamas Varga.

(Reporte de Robert Harvey y Sudarshan Varadhan; Editado en español por Ricardo Figueroa)