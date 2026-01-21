Barril sube por fuerza mayor en yacimiento kazajo y ralentización de las exportaciones venezolanas

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 21 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el miércoles por el optimismo relacionado a una oferta más ajustada tras el cierre temporal de dos grandes yacimientos en Kazajistán y porque el bajo volumen de las exportaciones venezolanas puso de relieve los lentos avances en la reversión de los recortes de producción en el país sudamericano.

* Los futuros del Brent subieron 32 centavos, o un 0,5%, a US$ 65,24 el barril. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate sumó 26 centavos, o un 0,43%, a US$ 60,62 el barril.

* Ambos contratos cerraron la sesión anterior en torno a un 1,5% al alza, después de que Kazajistán, productor de la OPEP+, interrumpió el domingo la producción en los yacimientos petroleros de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía. Los sólidos datos económicos chinos también fueron positivos.

* La producción de petróleo en los dos yacimientos kazajos podría detenerse entre siete y 10 días más, según dijeron a Reuters tres fuentes del sector.

* La paralización de la producción de petróleo en Tengiz, uno de los mayores yacimientos del mundo, y Korolev es temporal, y la presión a la baja de un aumento esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos junto con la tensión geopolítica persistirá, dijo el miércoles el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

* El volumen de petróleo venezolano exportado en el marco de un acuerdo de suministro de US$ 2.000 millones con Estados Unidos alcanzó el miércoles unos 7,8 millones de barriles, mostraron datos de seguimiento de buques y documentos de Pdvsa, lo que pone de relieve el lento progreso que ha impedido a la petrolera estatal revertir por completo los recientes recortes de producción. * Las reservas de crudo y gasolina de Estados Unidos habrían aumentado en alrededor de 1,7 millones de barriles la semana pasada, mientras que los inventarios de destilados probablemente cayeron, mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

* La Agencia Internacional de la Energía también revisó al alza el miércoles sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 en su último informe mensual sobre el mercado, sugiriendo un superávit ligeramente más estrecho este año.

(Reportes de Stephanie Kelly en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa)