Barril sube por las amenazas de aranceles de EEUU y dudas sobre suministro de Kazajistán

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 20 ene (Reuters) - Los precios del crudo subieron el martes, en una sesión en la que los inversores sopesaron las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los países europeos que se oponen a su iniciativa de adquirir Groenlandia.

* Los precios también recibieron apoyo de la suspensión temporal de la producción en los yacimientos de Kazajistán y las expectativas de un crecimiento económico mundial más firme que podría impulsar la demanda de combustible.

* A las 1645 GMT, los futuros del Brent ganaban 85 centavos, o un 1,33%, a US$ 64,79 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos para febrero sumaban 96 centavos, o un 1,62%, a US$ 60,4.

* Los temores de otra guerra comercial se intensificaron después de que Trump dijo que impondrá gravámenes adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los bienes importados de los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, así como a Reino Unido y Noruega, aumentando al 25% el 1 de junio si no se llega a acuerdo sobre Groenlandia.

* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el martes que el brazo ejecutivo del bloque está trabajando en un paquete para apoyar la seguridad en el Ártico y afirmó que los aranceles son un error.

* La campaña de Trump para adquirir Groenlandia ha creado un nerviosismo generalizado en el mercado, dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC.

* No obstante, Tamas Varga, analista de PVM, indicó que las amenazas arancelarias no tendrán un impacto inmediato en la balanza petrolera, añadiendo que los precios se vieron favorecidos por la revisión al alza de la estimación de crecimiento económico mundial del Fondo Monetario Internacional y los precios más fuertes del gasóleo.

* El productor kazajo Tengizchevroil, dirigido por Chevron, interrumpió temporalmente la producción en los yacimientos de Tengiz y Korolev después de que un problema afectó a los sistemas de distribución de energía.

(Reporte adicional de Anushree Mukherjee en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)