Barril sube porque preocupación por Irán eclipsa inesperada alza de inventarios en EEUU

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 14 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subían el miércoles por quinta sesión consecutiva, por el temor a interrupciones del suministro debido a un posible ataque de Estados Unidos contra Irán y a posibles represalias contra intereses regionales de Washington.

* A las 1649 GMT, los futuros del Brent subían 48 centavos, o un 0,73%, a US$65,95 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 35 centavos, o un 0,57%, a US$61,5.

* Teherán advirtió a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio que atacaría las bases estadounidenses si Washington bombardeaba Irán.

* Estados Unidos estaba retirando personal de bases en la región como medida de precaución ante el aumento de la tensión, dijo el miércoles un funcionario de Washington.

* "Estamos en un periodo de inestabilidad geopolítica y de posible interrupción del suministro", dijo Jorge Montepeque, director gerente de Onyx Capital Group. "Las protestas en Irán se consideran potencialmente conducentes a un cambio de régimen. Esa es una cuestión importante y la posibilidad de un ataque de Estados Unidos se ve alta".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando y dijo que la ayuda estaba en camino, sin especificar qué significaba eso.

* "Las protestas en Irán corren el riesgo de tensar los balances mundiales de petróleo a través de pérdidas de suministro a corto plazo, pero principalmente a través del aumento de la prima de riesgo geopolítico", dijeron los analistas de Citi en una nota.

* Los analistas señalaron, sin embargo, que las protestas no se habían extendido a las principales zonas productoras de petróleo iraníes, lo que había limitado el efecto sobre la oferta real.

* Los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos subieron la semana pasada más de lo previsto, informó el miércoles la Administración de Información de Energía, debido al aumento de la actividad de refinación y de las importaciones.

* "Los precios retrocedieron un poco tras conocerse el informe, pero la atención parece centrarse en el aumento de la tensión con Irán y eso parece estar eclipsando el informe en estos momentos", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. (Reporte adicional de Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)

