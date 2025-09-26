Barril sube tras ataques de drones ucranianos que cortan suministro ruso

LA NACION

Efrem Lukatsky - AP

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 26 sep (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el viernes debido a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia que llevaron a Moscú a frenar las exportaciones de combustible.

* Los futuros del Brent subieron 71 centavos, o un 1,02%, a US$70,13 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 74 centavos, o un 1,14%, a US$65,72 el barril.

* "Los mercados siguieron centrados en la situación entre Rusia y Ucrania", dijo John Kilduff, socio de Again Capital. "Estos ataques con drones por parte de Ucrania están empezando a sumar".

* Rusia introducirá una prohibición parcial de las exportaciones de diésel hasta finales de año y ampliará la prohibición vigente de las exportaciones de gasolina, anunció el jueves el viceprimer Ministro Alexander Novak.

* La caída de la capacidad de refinado ha provocado escasez de determinados tipos de combustible en varias regiones rusas.

* Además de los ataques con drones, Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo que la acción del gobierno estadounidense también fue de apoyo.

* "El presidente Trump sigue presionando a los aliados de Estados Unidos para que reduzcan las importaciones rusas", dijo Lipow. "Podríamos ver a India y Turquía reducir algunas de sus importaciones rusas".

* La advertencia de la OTAN de responder a nuevas violaciones de su espacio aéreo ha agudizado las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y ha elevado las perspectivas de sanciones adicionales a la industria petrolera rusa, según Daniel Hynes, analista de ANZ.

* Por el lado de la oferta, el flujo de petróleo desde la región iraquí del Kurdistán a Turquía se reanudará el sábado, dijeron el jueves a Reuters dos funcionarios del Ministerio de Petróleo iraquí. * Sin embargo, unos datos económicos más sólidos de lo esperado podrían hacer que la Reserva Federal estadounidense se muestre más cauta a la hora de recortar las tasas de interés tras la baja de 25 puntos básicos de la semana pasada, la primera desde diciembre. (Reporte de Enes Tunagur y Sudarshan Varadhan; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)

