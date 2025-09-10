Bartunkova vence a Vidmanova y avanza a cuartos de final en el WTA de Guadalajara

En duelo de raquetas checas, Nikola Bartunkova venció el miércoles a Darja Vidmanova en sets corridos de 6-3 y 6-2 y se clasificó a los cuartos de final del Abierto de tenis de Guadalajara.

En este partido que puso en marcha la segunda ronda, Bartunkova, número 228 del mundo, se impuso a Vidmanova, 161 en el ranking de la WTA, con algunos tiros potentes y otros precisos en una hora con 29 minutos.

"Fue un partido muy difícil, conozco a Darja desde que éramos niñas, jugábamos en el mismo club en Praga. Hoy jugué de manera fantástica, estoy contenta con mi desempeño", dijo Bartunkova, de 19 años, visiblemente emocionada tras vencer a Vidmanova, tres años mayor, en su primer enfrentamiento en el tour de la WTA.

Después de este duelo se disputaba el complemento del último partido de la primera fase entre la estadounidense Sloane Stephens y la italiana Lucrezia Stefanini.

El martes por la noche la lluvia impidió que el partido entre Stephens y Stefanini llegara a término y fue postergado para este miércoles.

La europea ganó la primera manga por 6-4 y la norteamericana llevaba ventaja de 5-3 cuando fue interrumpido el duelo.

El Abierto WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

Resultados del miércoles en segunda ronda

Nikola Bartunkova (CZE) derrotó a Darja Vidmanova (CZE) 6-3, 6-2

str/cl