Barty sufre por lesión de cadera pero avanza a segunda ronda en roland garros

PARÍS, 1 jun (Reuters) - La número uno del mundo, Ash Barty, superó el martes un problema de cadera para derrotar a la estadounidense Bernarda Pera por 6-4, 3-6 y 6-2 en su vuelta al Abierto de Francia.

Al regresar a la cancha de Philippe Chatrier por primera vez desde su primer título en un Grand Slam en 2019, la australiana de 25 años parecía tener dominado el partido con el marcador 5-2 en el primer set.

Pero una lesión empezó a molestar a Barty, quien se saltó el Grand Slam de tierra batida el año pasado en medio de la pandemia de COVID-19.

"Va a ser un poco difícil esta semana", dijo Barty a periodistas. "Fui capaz de terminar el partido y de darme la oportunidad de jugar la siguiente ronda".

Barty logró cerrar el set inicial a la primera oportunidad, pero luego la estadounidense subió su nivel y se quedó con el segundo parcial.

La australiana, que se retiró de los cuartos de final de Roma el mes pasado por problemas en el brazo derecho, mejoró tras recibir tratamiento médico en la espalda antes del set decisivo.

Luego rompió el servicio de Pera dos veces para quedarse con la victoria en dos horas de juego.

"No me voy a escudar detrás del hecho de que no estoy al 100%, pero puedo garantizar que saldré con la actitud correcta todos los días", señaló. "He estado trabajando con mi equipo lo mejor que puedo y confío en ellos, que conocen mi cuerpo a la perfección".

También avanzaron a segunda ronda la estadounidense Varvara Lepchenko, la francesa Kristina Mladenovic y la ucraniana Elena Svitolina. (Editado en español por Javier Leira)

Reuters