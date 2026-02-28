Base estadounidense en Baréin golpeada en un "ataque con misiles" (comunicado de Baréin)

Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Baréin se vieron alcanzadas en un "ataque con misiles", indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

"El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante", indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Irán había avisado de que atacaría bases estadounidenses en la región en caso de verse atacado por Estados Unidos.

Baréin alberga la V Flota norteamericana, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.