Basf estudia adelantar su plan de recompra de acciones de 4000 millones

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo químico alemán Basf ha confirmado este jueves sus objetivos financieros para 2028 y ha anunciado que podría comenzar antes de lo previsto su programa de recompra de acciones de al menos 4000 millones de euros en función del resultado del proceso en curso de exploración de opciones estratégicas para su negocio de recubrimientos ('Coatings').

Hace un año, la multinacional germana se comprometió a recomprar acciones por al menos 4000 millones de euros entre 2027 y 2028, aunque la compañía ha apuntado hoy que "podría comenzar antes con su programa de recompra de acciones", dependiendo de la posible transacción relacionada con esta división, sobre la que tomará una decisión en el cuarto trimestre de 2025.

La alemana ha reiterado su compromiso de ofrecer atractivas distribuciones a sus accionistas, sobre la base del logro de los objetivos financieros anunciados en septiembre de 2024, incluyendo un Ebitda antes de extraordinarios de entre 10.000 y 12.000 millones de euros en 2028, asumiendo condiciones de ciclo medio a alcista, un flujo de caja libre acumulado de más de 12.000 millones de euros entre 2025 y 2028, y una rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) de alrededor del 10% en 2028.

Asimismo, ha confirmado un dividendo anual de al menos 2,25 euros por acción entre 2025 y 2028, totalizando aproximadamente 8000 millones de euros durante el período.

"Seguiremos generando valor en los activos de petróleo y gas y estamos explorando opciones estratégicas para nuestras actividades de recubrimientos", ha explicado Dirk Elvermann, director financiero de Basf, recordando que la empresa se ha beneficiado ya de las desinversiones en el negocio de pinturas decorativas y en el negocio de ingredientes de alto rendimiento para alimentos y salud, mientras que ultima la salida a bolsa parcial del negocio de soluciones agrícolas.

En este sentido, Basf tiene como objetivo estar preparada para la salida a bolsa en 2027 de una participación minoritaria de su división Agricultural Solutions, que generó unas ventas de 9800 millones de euros en 2024, destacando que la empresa está avanzando a buen ritmo en la ejecución de la separación de la entidad legal.

Por otro lado, la multinacional planea mantener durante más tiempo su negocio de catalizador medioambiental y soluciones materiales, que generó ingresos de 7000 millones de euros en 2024, al considerarse el mejor propietario para operarlo. Se espera que el negocio, escindido en 2023, genere unos flujos de caja acumulados de alrededor de 4000 millones de euros entre 2024 y 2030.

"Los últimos 12 meses han demostrado que nos estamos centrando en los temas adecuados con nuestra nueva estrategia", ha declarado Markus Kamieth, presidente del consejo de administración de la compañía, para quien el enfoque en la gestión de la cartera, la asignación de capital y la cultura del rendimiento posicionará a Basf de forma óptima para un futuro crecimiento rentable.

“Estamos logrando buenos avances en términos de ejecución y confiamos en alcanzar nuestros objetivos financieros para 2028”, ha apostillado.