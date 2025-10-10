Basf vende al grupo inversor Carlyle su división de recubrimientos por 7700 millones de euros

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo químico alemán Basf ha cerrado la venta de su negocio de recubrimientos ('coatings') al grupo inversor estadounidense Carlyle por unos 7700 millones de euros, según han comunicado ambas empresas en un comunicado conjunto. El acuerdo valora la división en 8700 millones de euros de incluirse una desinversión ya ejecutada de su negocio brasileño de pinturas decorativas, que se vendió a Sherwin Williams por 1150 millones de dólares (993,7 millones de euros).

Una vez completada la venta en el segundo trimestre de 2026, Basf conservará una participación del 40% en la unidad de recubrimientos, por lo que se embolsará unos 5800 millones de euros antes de impuestos. La división cuenta entre sus clientes más importantes a los fabricantes alemanes de automóviles y emplea a más de 10.300 personas. Además, genera 3800 millones de euros en ventas anuales.

"Estamos encantados de asociarnos con Carlyle, cuya experiencia en el sector, capacidad de escisión y enfoque colaborativo ayudarán a preparar a Basf Coatings para su éxito a largo plazo", ha explicado el presidente del consejo de administración de Basf, Markus Kamieth.

"Basf Coatings es una plataforma excepcional con tecnologías punteras, un equipo directivo de primer nivel, sólidas alianzas con los clientes y una presencia verdaderamente global. Vemos oportunidades atractivas para convertirlo en un líder independiente", han indicado, por su parte, el jefe de industrias de Carlyle, Martin Sumner, y el socio de la firma, Tanaka Maswoswe.