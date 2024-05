Bashar Murad, el palestino que soñaba con participar en Eurovisión

El cantante palestino de pop Bashar Murad soñaba con participar en Eurovisión. El treintañero participó en las clasificatorias para representar a Islandia, pero fracasó por poco.

"Soy un artista de pop y Eurovisión son como los Juegos Olímpicos del pop", declara Murad a la AFP.

Al embarcarse en esta aventura, al artista le llovió una multitud de críticas de personas que consideran que detrás de su candidatura había motivaciones más políticas que artísticas.

"Los que me critican ni siquiera han escuchado mi música, sólo vieron que soy palestino", lamenta el intérprete, hijo del fundador del célebre grupo palestino de música Sabreen.

La guerra entre Israel y Hamás, que sacude desde hace siete meses la Franja de Gaza, se coló este año en el popular certamen de música. Miles de manifestantes exigieron que se excluyera a la candidata de Israel, país que participa en este festival desde 1973 y que logró la victoria cuatro veces.

Murad asegura que soñaba con este concurso "desde hace mucho tiempo", incluso antes de la guerra.

Presentó su canción al comité islandés en agosto de 2023 "y dos meses después, llegó el 7 de octubre, y todo el mundo se volvió loco", recuerda, en referencia al día del ataque de milicianos de Hamás en el sur de Israel, que dejó más de 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales israelíes.

Murad pasó hasta la ronda final de las clasificatorias en Islandia, pero no las ganó.

- Expectativas -

El palestino no tiene la nacionalidad islandesa, pero su elección no fue hecha al azar. Conoce a los miembros de Hatari, el grupo islandés de tecno que participó en la edición 2019 en Tel Aviv y que causó revuelo al ondear bufandas con la bandera palestina.

Gracias al baterista y productor de la banda, Einar Stefansson, Murad se enteró que para representar a Islandia no necesitaba ser ciudadano de ese país. El único requisito era cantar en islandés durante las semifinales.

Sin embargo, el intérprete admite que con su candidatura esperaba también "mostrar los numerosos obstáculos" que los artistas palestinos deben superar.

"Como palestino, no tengo el lujo de escoger" si quiero ser político o no con mis canciones", explica, denunciando que el público tiende a ver antes que nada su identidad palestina, lo que no sucede con los artistas de otros orígenes.

"Me gustaría poder cantar sobre temas más universales que la ocupación israelí" de los territorios palestinos, dice, pese a que este tema no fue mencionado en su canción.

"Pero es la realidad en la que nací. Y es el filtro a través del cual veo el mundo", explica.

Murad vive en el estudio de música de su padre en Jerusalén Este, sector anexado desde 1967 por Israel y zona de conflictos por las tierras entre palestinos e israelíes.

Dice que siente el peso de las expectativas depositadas sobre él por los palestinos, pero recuerda que él representa "sólo una experiencia palestina" entre muchas otras.

