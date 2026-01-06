BÁSICOS-Cobre toca máximo histórico tras nuevas interrupciones en las minas; níquel sube

Por Tom Daly

LONDRES, 6 ene (Reuters) - El cobre tocó un máximo histórico el martes, impulsado por unas preocupaciones sobre la oferta que avivan un repunte a principios de año, mientras que el níquel tocó un pico de 14 meses cerca de los US$18.000, con las restricciones a la producción minera de Indonesia apoyando los precios.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a subir un 3,1%, a US$13.487,5 la tonelada, y a las 1030 GMT ganaba un 0,9%, a US$13.101. El metal rojo ya ha subido cerca de un 5,6% en lo que va de año, cruzando los US$13.000 por primera vez el lunes, tras dispararse un 42% el año pasado.

* "El movimiento del cobre por encima de los US$13.000 está siendo impulsado por un creciente desequilibrio entre una oferta estructuralmente ajustada y la aceleración de la demanda derivada de la electrificación y la inversión en centros de datos", dijo Ewa Manthey, de ING. "Años de falta de inversión y continuas interrupciones en las minas han dejado al mercado con poco colchón".

* Una huelga en la mina de cobre y oro Mantoverde de Capstone Copper, en el norte de Chile, renovó la preocupación por el suministro, mientras que el productor chino Tongling Nonferrous informó de un retraso en la puesta en marcha de la segunda fase de su mina ecuatoriana.

* Las existencias de cobre en la LME han caído a 142.550 toneladas, su nivel más bajo desde el 17 de noviembre, mientras que los inventarios en la bolsa Comex siguen subiendo ante la perspectiva de un arancel estadounidense sobre el cobre, lo que deja la oferta ajustada fuera de Estados Unidos.

* El níquel sumaba un 5,8%, a US$17.980 la tonelada, alcanzando su nivel más alto desde el 8 de octubre de 2024 por los planes de Indonesia de recortar la producción. El país está permitiendo a los mineros referirse a las cuotas previamente aprobadas para 2026 hasta fines de marzo, mientras que las nuevas cuotas están siendo revisadas.

* El aluminio mejoraba un 0,7%, a US$3.107,5 la tonelada, tocando su cota más elevada desde abril de 2022, mientras que el zinc subía un 1,3%, a US$3.237, tras tocar su máximo desde octubre de 2024, y el plomo mejoraba un 1,4%, a US$2.051,5.

* El estaño se disparaba un 3,9%, a US$44.015, después de avanzar un 7,4%, hasta su nivel más alto desde marzo de 2022.

(Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)