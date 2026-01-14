BÁSICOS-Cobre toca nuevos picos pese a la preocupación por la demanda física

Por Eric Onstad

LONDRES, 14 ene (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron nuevos máximos históricos el miércoles, favorecidos por la persistente demanda de los fondos especulativos, aunque algunos inversores se mostraron cautos ante la posibilidad de que los elevados precios disuadan de comprar a los usuarios industriales. * El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,4%, a US$13.218 por tonelada, a las 1515 GMT, tras tocar un récord de US$13.407.

* El cobre de la LME ha ganado un 44% en los últimos 12 meses, impulsado por las interrupciones en las minas, las preocupaciones sobre los déficits de este año y un flujo de metal hacia Estados Unidos antes de los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares.

* "Con todas estas preocupaciones sobre la devaluación, los riesgos financieros y la independencia de la Reserva Federal, esta demanda de activos duros es simplemente sensacional", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* "Hay un límite en los metales industriales en el que chocamos contra un muro en términos de destrucción potencial de la demanda. Simplemente no sé dónde está ese nivel y si está aquí", agregó. * El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) ganó un 0,9%, a 104.120 yuanes (US$14.931,88) por tonelada, tras alcanzar un máximo histórico de 105.650 yuanes. * Los precios del estaño en Shanghái y Londres alcanzaron nuevos picos, con alzas del 24% y el 32%, respectivamente, en enero por la posibilidad de que la inteligencia artificial siga impulsando el crecimiento de la demanda. El estaño en la SHFE ganó un 8%, a 413.170 yuanes, y en la LME un 8%, a US$53.650.

* En otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,2%, a US$3.191 la tonelada, tras tocar su máximo desde abril de 2022, a US$3.225; el zinc mejoró un 2,1%, a US$3.267; el plomo sumó un 0,9%, a US$2.080; y el níquel avanzó un 5,7%, a US$18.685, después de tocar su cota más alta desde junio de 2024, a US$18.905.

(US$1 = 6,973 yuanes)

(Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson en Pekín y Tom Daly en Londres; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)