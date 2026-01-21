BÁSICOS-El cobre rebota por foco en escasez de existencias y demanda

21 ene (Reuters) -

El cobre subía más de un 1% el miércoles, recuperándose de una fuerte caída en la sesión anterior, ya que los inversores se centraban en la escasez de inventarios fuera de Estados Unidos, aunque persisten los interrogantes sobre la demanda. * El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,3%, a US$ 12.920 por tonelada, a las 1051 GMT, tras perder un 1,6% el martes. El metal, ampliamente utilizado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, alcanzó un máximo histórico de US$ 13.407 hace una semana.

* "Aunque el complejo más amplio de metales básicos sigue siendo volátil, la rigidez estructural continúa apuntalando los precios", dijo en una nota Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

* Los precios también eran apoyados por un dólar débil, dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics, agregando que los inversores están "nerviosos" por la situación geopolítica mundial después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los aliados europeos que se oponen al control previsto de Groenlandia.

* "Estoy un poco dudoso sobre este rebote", dijo Smith sobre el cobre, y agregó que su algoritmo ahora le está dando una señal de venta. "Sugiere que cualquier tipo de fortaleza será efímera". * El reciente alza de los precios también está afectando a la demanda en China, principal consumidor mundial de metales. La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, cayó a US$ 22 la tonelada el miércoles, el nivel más bajo en casi 18 meses. * En otros metales básicos, el estaño lideraba los avances con una mejora del 5,2%, a US$ 51.980 la tonelada, en un momento en que Indonesia está tomando medidas enérgicas contra la minería ilegal.

* El níquel subía un 2,3%, a US$ 18.010; el aluminio sumaba un 0,8%, a US$ 3.133; el zinc ganaba un 1,1%, a US$ 3.206,5; y el plomo mejoraba un 0,9%, a US$ 2.406,5.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)