BÁSICOS-El cobre y el níquel apuntan a un cierre semanal al alza pese a toma de beneficios

9 ene (Reuters) - El cobre y el níquel se preparan para terminar la semana al alza el viernes, apoyados por la ⁠preocupación por la ⁠oferta, a pesar de la ⁠reciente venta masiva por parte de unos inversores que toman ganancias tras la reciente subida.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada ⁠con una ‌caída del ​0,45%, a 101.410 yuanes (US$14.526,16) la tonelada métrica, con lo que la semana terminó con una subida del ​1,60%. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres, sin ‌embargo, repuntaba un 1,20% hasta los US$12873 la tonelada, ‌lo que supone una subida semanal del 3,24%.

Anteriormente ​esta semana, el cobre de Shanghái marcó un récord de 105.500 yuanes la tonelada, mientras que el de Londres alcanzó un máximo de US$13.386,50.

El retroceso del cobre desde el miércoles se debió en gran medida a la toma de ganancias. Sin embargo, los precios se vieron bien respaldados por las interrupciones en las minas y la escasa disponibilidad de cobre refinado fuera de Estados Unidos en un contexto de incertidumbre arancelaria.

Mientras tanto, las mineras mundiales exploraron formas ⁠de reforzar su exposición a metales como el cobre, que está llamado a beneficiarse de la transición energética mundial y la electrificación. Glencore y ​Rio Tinto reanudaron las conversaciones preliminares para fusionarse, lo que podría dar lugar a la mayor empresa minera del mundo, después de que Anglo American y Teck Resources estuvieron a punto de fusionarse para crear un peso pesado del cobre. Por su parte, el níquel más negociado de Shanghái cerraba con una caída del 2,67%, hasta 139.090 yuanes la tonelada, y terminó la semana con una subida del 2,36%. Esta semana alcanzó su ⁠nivel más alto desde junio de 2024, con 149.600 yuanes la tonelada. El níquel de referencia londinense repuntaba un ​1,87%, hasta US$17475 la tonelada, y se dispone a registrar una subida semanal del 3,86%, tras marcar su máximo desde junio de 2024 en US$18800 la tonelada.

El níquel después de que el Ministerio de Minería de Indonesia no proporcionara ‍más detalles sobre su plan para recortar las cuotas de extracción de níquel en 2026. El ministro de Minas reiteró en una rueda de prensa el jueves que las cuotas se ajustarían para satisfacer la demanda de las fundiciones locales. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 1,42%, el zinc bajaba un 0,31%, el plomo descendía un ​0,94% y el estaño retrocedía un 0,08%. Por lo demás, entre los metales de la LME, el aluminio se revalorizaba un 1,20%, el zinc sumaba un 0,56%, el plomo ganaba un 0,67% y el estaño avanzaba un 1,78%.

(US$1 = 6,9812 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis ‍Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)