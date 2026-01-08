BÁSICOS-El níquel se desploma tras dudas sobre el recorte de producción en Indonesia

8 ene (Reuters) -

El níquel se desplomaba el jueves, rompiendo una fuerte subida desde diciembre, después de que el Gobierno indonesio se abstuviera de revelar su cuota de producción minera para 2026, lo que suscitó temores sobre una reversión de los recortes de la oferta.

El contrato de níquel más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la jornada con una caída del 6,14%, a 136.440 yuanes (US$19.538,32) la tonelada métrica, tras desplomarse hasta un 7,96%, a 133.800 yuanes. El níquel de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 4,05%, a US$17.170 la tonelada, a las 0700 GMT, tras registrar un desplome del 5,92%, a US$16.835.

La fuerte caída detuvo una subida de más del 30% desde diciembre, impulsada por el plan del Gobierno indonesio de recortar las cuotas de producción minera de 2026, conocidas localmente como RKAB, para apoyar los precios.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, reiteró el plan del Gobierno de recortar las cuotas de producción de níquel, que se ajustarán para satisfacer la demanda de las fundiciones locales, sin dar una cifra sobre el nivel de las cuotas en 2026 tras la reducción.

Los inversores se han mostrado escépticos respecto a la política del Gobierno indonesio, temiendo que acabe por dar marcha atrás en la reducción de las cuotas, con el riesgo de que el repunte se desvanezca.

Mientras tanto, las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres

apuntaban a una amplia oferta, con una entrada de 20.088 toneladas que elevó los inventarios a 275.634 toneladas, el nivel más alto desde junio de 2018, según datos de la LME.

En términos más generales, el complejo de los metales básicos se está relajando debido a la recogida de beneficios tras las amplias ganancias, según analistas.

(US$1 = 6,9832 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)