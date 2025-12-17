Básquet: A fines de enero, tratativa para arribo de NBA a Europa, Silver

"Hacia finales de enero, estaremos en condiciones de iniciar negociaciones más serias y concretas con nuestros socios potenciales", agregó el comisionado tras la final de la Copa de la NBA.

El plan estudia una fecha de lanzamiento para el otoño boreal de 2027, comenzando con una fase que involucrará a las principales ciudades europeas y luego transformándola en una nueva división.

Además, Silver señaló que Las Vegas, sede de la Copa de la NBA ganada por New York Knicks, compite con Seattle en el plan de expansión interna de la liga.

"No es ningún secreto que estamos considerando los mercados de Las Vegas y Seattle. Ya teníamos una franquicia enormemente exitosa en Seattle, y confío en que Las Vegas también pueda acoger y apoyar a un nuevo equipo de la NBA", destacó.

"Estamos en conversaciones con las demás franquicias para comprender los aspectos económicos de la expansión, pero creo que tomaremos una decisión final en 2026", completó Silver.

(ANSA).