Básquet: Banchi reveló los convocados de Italia para enfrentar a Gran Bretaña

Italia visitará a Gran Bretaña el viernes 27 en Newcastle y será local el 2 de marzo en Livorno, justamente donde Banchi se reunirá con 12 de estos convocados el lunes 23, mientras que los demás se sumarán más tarde, una vez que completen sus compromisos con sus respectivos clubes.

Banchi convocó a Marco Spissu, Amedeo Della Valle, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, ElisŠe Assui, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari y Tommaso Baldasso.

La lista de convocados por el entrenador se completa con Luigi Suigo, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Leonardo TotŠ, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Sasha Grant, Nicola Akele, Luca Vincini y John Petrucelli.

El grupo que iniciará los entrenamientos en Livorno estará compuesto por Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi y Luca Vincini.

Este grupo se entrenará hasta el martes 24 con la participación de los juveniles Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang y Luca Possamai.

Banchi debutó como DT de Italia con una derrota por 81-76 contra Islandia en la primera fecha del Grupo D de las Eliminatorias europeas al Mundial 2027 y la "azzurra" se recuperó en la jornada siguiente con un triunfo por 82-81 contra Lituania.

(ANSA).