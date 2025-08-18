Básquet: Belinelli anunció su retiro

"Dejé el corazón. Cada día. El básquet me lo dio todo... y yo lo di todo. No es fácil decir adiós. Pero ya es hora", escribió Belinelli en su cuenta de Instagram.

"Llevo conmigo cada emoción, cada sacrificio, cada aplauso.

Gracias a los que siempre han estado ahí. A los más jóvenes les dejo un sueño. Que valga la pena. No hay nada más bonito que anotar", aseguró Belinelli, campeón con San Antonio Spurs en la temporada 2014 de la NBA.

"Un balón fue lo primero que tuve. Llegó como un regalo, una pasión loca. No necesitaba nada más. Era una necesidad cuando las oportunidades no llegaban, y cuando estaba lista. Un amor inevitable del que nunca me burlé", añadió.

"Ella dio sentido a mi deseo de competir, de demostrar mi valía, de ganar cuando nadie más creía en mí. Con ella, forjé mi confianza. Silencié a las críticas, me conmoví", relata Belinelli en el video que publicó en Instagram y en el que recorre toda su carrera.

"Algo salió bien, algo salió mal: un tirador no puede mirar atrás. Trabajé duro, imitando a mis héroes hasta el último entrenamiento, y sé que valió la pena. Por eso el básquet estará aquí. Para siempre", concluyó Belinelli.

Durante los 23 años de su carrera, Belinelli jugó para Virtus Bolonia (2002-2003), Fortitudo Bolonia (2003-2007), Golden State Warriors (2007-2009), Toronto Raptors (2009-2010), New Orleans Hornets (2010-2012), Chicago Bulls (2012-2013), San Antonio Spurs (2013-2015 y 2018-2020), Sacramento Kings (2015-2016), Charlotte Hornets (2016-2017), Atlanta Hawks (2017-2018) y Philadelphia 76ers (2018).

"Fue un viaje hermoso, que terminó con la Virtus en el corazón y un Scudetto en el pecho. Gracias por todo, Beli", se lee en el mensaje que el club Virtus Bologna dedicó al capitán Belinelli, quien sumó más de 2000 puntos con la selección de Italia.

El basquetbolista italiano se dio el gusto de ganar una Eurocup y dos títulos de la primera división italiana con Virtus Bolonia, al cual retornó en 2020.

Uno de los colegas que respondió el mensaje de despedida de Belinelli fue Achille Polonara, compañero en Vu Nera que permanece internado por un cuadro de leucemia mieloide y quien se mostró "honrado de haber formado parte de tu viaje". (ANSA).