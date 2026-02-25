Básquet: Capobianco reveló lista para torneo previo al Mundial

Italia enfrentará al anfitrión Puerto Rico, a Estados Unidos, a España, a Nueva Zelanda y a Senegal en el Grupo B del torneo que otorgará tres boletos a la Copa del Mundo.

Estambul (Turquía), Lyon (Francia) y Wuhan (China) albergarán los otros tres torneos que otorgarán la clasificación al Mundial a las selecciones que finalicen en los primeros tres puestos.

La "azzurra" debutará el 11 de marzo contra Puerto Rico y al día siguiente enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que el sábado 14 se medirá con Estados Unidos y completará su participación con España (domingo 15) y con Senegal (martes 17).

Capobianco volará a San Juan con 12 de las 14 convocadas, que incluyen las novedades de Martina Kacerik, Carlotta Zanardi y Cristina Osazuwa.

A su vez, Laura Spreafico viajará más adelante a Puerto Rico, mientras que Stefania Trimboli es la única ausente del plantel que en junio pasado completó el podio del torneo femenino europeo de básquet disputado en Grecia.

"Necesitamos estar listos para el primer partido, que no es nada fácil, contra el equipo local. Empezamos con un grupo sólido, debemos recordar todo lo que hicimos para conseguir la medalla de bronce y ser conscientes de que ese resultado se logró gracias al ambiente positivo que se creó durante la concentración y a los muchos avances logrados desde el primer día de entrenamiento hasta el podio en Atenas", afirmó Capobianco.

"No nos queda otra que jugar nuestro mejor básquet, incluso mientras nos recuperamos de algunas molestias menores. Será un reto desde muchos puntos de vista, pero haremos todo lo posible para clasificarnos para el Mundial", garantizó el DT de Italia.

