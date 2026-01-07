Básquet: cuestionan la "vergenza" del Trapani Shark

Francesco Martinelli, de 17 años, fue el único jugador del Trapani Shark que quedó en el campo del partido disputado en la víspera en la ciudad búlgara de Samokov (sede neutral donde el equipo israelí es local) y que fue interrumpido después de que disputaran menos de 7 minutos.

El partido terminó cuando restaban 3'3" para el final del primer cuarto con un marcador de 38-5 a favor del Hapoel Netanel Holon cuando Martinelli era el único jugador del Trapani Shark tras las sucesivas salidas de sus compañeros y la acumulación de cinco faltas personales de otro integrante del equipo italiano.

El reglamento de la Basketball Champions League, competencia que rige la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), la imposibilidad de realizar una reposición con sólo un jugador obligó a los árbitros a detener el partido, que registró la caída del Trapani Shark por "derrota por incomparecencia", un resultado que, según la normativa del artículo 14.5.4, conlleva la eliminación automática en playin o playoff.

Trapani Shark se presentó en Bulgaria sólo con 5 jugadores, tres profesionales (Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti) y los juveniles Martinelli y Luigi Patti, de 18 años.

El equipo italiano atraviesa una profunda crisis institucional, que ya registró diversas penalizaciones en la Serie A, la rescisión de los contratos de los estadounidenses Jordan Ford y Matthew Hurt y del camerunés Paul Eboua además de la desvinculación unilateral del bosnio Amar Alibegovic.

Trapani Shark ya había renunciado a disputar un partido de la liga italiana ante Bologna y contaba con sólo 7 jugadores bajo contrato, aunque sólo Cappelletti, Rossato, Pugliatti, Martinelli y Pattilos aceptaron viajar a Bulgaria.

"Según el reglamento, un club que pierda un partido por incomparecencia o por incomparecencia en los playoffs o eliminatorias pierde toda la serie. El Hapoel Netanel Holon avanza a octavos de final", se lee en un comunicado emitido por la Basketball Champions League, la principal competición continental organizada por la FIBA.

"Agradezco a los jugadores que viajaron a Bulgaria para realizar esta aparición tan vergonzosa, que, sin embargo, evita al club la multa de 600.000 euros que la BCL nos había comunicado en caso de incomparecencia", valoró el presidente del Trapani Shark, Valerio Antonini, desde la red social Facebook.

"Gracias a la Federación Italiana de Básquet (FIP) y a la Liga por habernos llevado a esta situación bloqueando las inscripciones, impidiendo la fórmula '5+5' ni el fichaje del DT (Alex) Latini, y toda esa serie de flagrantes injusticias, una auténtica vergüenza", completó Antonini, que también es dueño del club de fútbol Trapani, que ya sufrió la quita de 8 puntos en el Grupo C de la Serie C del "Calcio" y corre riesgo de recibir nuevas sanciones.

"Deberían ser la Liga y la FIP quienes nos expulsen del campeonato, no nosotros, que nos retiramos voluntariamente.

Seguiremos defendiéndonos hasta el final, como 'el último de los mohicanos'", se lee en un comunicado emitido luego por el club.

La FIP determinó que Trapani Shark perdió por 20-0 contra Bologna y le impuso una multa de 50.000 euros por su situación institucional, que ya le había valido una larga serie de sanciones y amonestaciones.

El calendario del Trapani Shark prevé este sábado 10 un partido por la liga italiana como local ante Trento, un compromiso que le significará la exclusión del campeonato en caso de no presentarse.

En tanto, el tribunal de la FIP emitirá en las próximas horas nuevas resoluciones sobre los documentos de registro de la liga, situación que amenaza con la aplicación de nuevas penalizaciones contra Trapani Shark.

No obstante, el club solicitó formalmente la recusación del tribunal encargado de decidir, lo que retrasará el fallo unos días. (ANSA).