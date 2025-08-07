Básquet: El último adiós a Marco Bonamico

Los restos de Bonamico, conocido como "el Marine" e integrante también de la selección de Italia que ganó la edición 1983 del torneo europeo disputado en Nantes, fueron despedidos en una iglesia de San Girolamo, situada en la provincia de Pisa, noroeste del país.

La ceremonia contó con la presencia de diversos ex basquetbolistas italianos, ex compañeros de Bonamico, quien brilló en las filas del Virtus Bologna, con el que ganó dos títulos de la Serie A en las temporadas 1975-76 y 1983-84.

Bonamico, que también jugó para Fortitudo, Siena, Milano, Forlí, Napoli y Udine, cuando finalizó su carrera fue comentarista de la RAI y presidente de Giba y Legadue.

Entre los presentes se destacaron el entrenador Ettore Messina y los ex jugadores Dino Meneghin, Ario Costa, Walter Magnifico, Pietro Generali, Roberto Brunamonti, Renato Villalta, Gus Binelli, Lauro Bon, Alessandro Abbio, Giacomo Zatti, Nino Pellacani y Giacomo Galanda.

"Perdí a un amigo, a un compañero, pero sobre todo a un hermano.

Tenía una relación muy estrecha con Marco. Cuando se pierde a alguien de este calibre, queda un vacío increíble", declaró Renato Villalta a TGR Emilia-Romagna.

"Marco era un gran jugador, lo sabíamos, todos ustedes lo sabían. Era una persona maravillosa, con un gran sentido del humor y una gran cultura. Cuando te vas a los 68 años, es demasiado pronto", afirmó a su vez Roberto Brunamonti.

"Siempre sabía todo: tenía una personalidad desbordante, en el buen sentido de la palabra, un jugador que en el año de la estrella jugó partidos muy importantes para ayudarnos, junto con Renato, Roberto y todos los demás, a ganar el campeonato", recordó también Ettore Messina.

"Me gustaba mucho. Además de su determinación en la cancha, también era una persona maravillosa fuera de ella: servicial, alegre, juguetón, bromista y nunca banal", completó Dino Meneghin. (ANSA).