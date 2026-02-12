Básquet: finalizada investigación contra Vildoza y su esposa

La notificación, prevista en el artículo 415-bis del Código de Procedimiento Penal, otorga a la defensa un plazo de 20 días para realizar alegatos, presentar documentos o solicitar un interrogatorio.

El fiscal encargado del caso decidirá entonces si archiva el caso o inicia el proceso penal.

La abogada Giulia Maria Bellipario, quien representa con su colega Mattia Grassani a Vildoza y a su esposa, explicó que, desde la perspectiva de la defensa, no hay cambios sustanciales en comparación con la situación conocida previamente.

"Después de esta notificación y transcurridos los 20 días que exige la ley, el Ministerio Público deberá decidir si solicita el procesamiento o el sobreseimiento", comentó Bellipario.

El incidente se remonta a la noche del pasado 15 de octubre, cuando, tras un partido del Virtus Bologna frente al Mónaco por la Euroliga en el PalaDozza, se desató una acalorada discusión entre la pareja y el personal de la ambulancia que acudía a la zona.

El profesional sanitario presentó una denuncia y la pareja fue detenida por la policía, pero ambos fueron puestos en libertad poco después, tras lo cual la fiscalía de Bolonia desistió del juicio acelerado.

A su vez, el juez de instrucción del Tribunal de Bolonia, Alberto Ziroldi, decidió el pasado 13 de enero no validar la detención, considerando que faltaban motivos de flagrancia o casi flagrancia y señalando la falta de corroboración objetiva inmediata de las declaraciones de la víctima en el momento del arresto.

En su argumentación, el juez también calificó de plausible la reconstrucción proporcionada por los sospechosos sobre ciertas fases del incidente.

La investigación continuó con la recopilación de diversas declaraciones de testigos y pruebas de las partes.

El base argentino, de 30 años, y Tasic, cinco años menor y embarazada, pasaron algunas horas detenidos debido a un incidente que se originó aparentemente en una discusión de tránsito y en el cual la enfermera (55) resultó agredida por la pareja.

Vildoza integró la selección argentina que ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y la medalla de plata en el Mundial de China ese mismo año además de haber disputado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (ANSA).