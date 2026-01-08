Básquet: FIP desestima reclamo del Trapani Shark

Trapani Shark solicitó formalmente la recusación del tribunal de la FIP encargado de decidir nuevas resoluciones sobre la documentación de su inscripción en la liga italiana, en la que el club propiedad de Antonini ya recibió una multa y sufrió una derrota como consecuencia de sus crisis institucional.

La FIP determinó que Trapani Shark perdió por 20-0 su partido contra Bologna y le impuso una multa de 50 mil euros por su crisis institucional, que ye la había valido una larga serie de sanciones y amonestaciones.

El calendario del Trapani Shark prevé este sábado 10 un partido por la liga italiana como local ante Trento, un compromiso que le significará la exclusión del campeonato en caso de no presentarse.

El tribunal de apelaciones de la FIP explicó que rechazó "la impugnación presentada ayer por Trapani Shark" sobre la composición del colegio de jueces, "posteriormente limitada a sólo dos de los tres miembros".

Una nota emitida por el tribunal destaca que declaró "inadmisible" la impugnación del Trapani Shark respecto de uno de los dos miembros porque originalmente no era integrante del colegio, y declaró "inadmisible al segundo miembro", quien por su parte envió una "declaración de abstención".

La decisión del tribunal de la FIP se conoció dos días después de que Trapani Shark quedara eliminado de la Champions League (segunda competencia en importancia detrás de la Euroliga), tras caer en los playoffs ante el Hapoel Netanel Holon israelí con la presencia de sólo 1 jugador en el campo.

Francesco Martinelli, de 17 años, fue el único jugador del Trapani Shark que quedó en el campo del partido disputado el martes 6 en la ciudad búlgara de Samokov (sede neutral donde el equipo israelí es local) y que fue interrumpido después de que disputaran menos de 7 minutos.

El partido terminó cuando restaban 3'3" para el final del primer cuarto con un marcador de 38-5 a favor del Hapoel Netanel Holon cuando Martinelli era el único jugador del Trapani Shark tras las sucesivas salidas de sus compañeros y la acumulación de cinco faltas personales de otro integrante del equipo italiano.

El reglamento de la Basketball Champions League, competencia que rige la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), establece la imposibilidad de realizar una reposición con sólo un jugador y obligó a los árbitros a detener el partido, que registró la caída del Trapani Shark por "derrota por incomparecencia", un resultado que, según la normativa del artículo 14.5.4, conlleva la eliminación automática en play-in o play-off.

Trapani Shark se presentó en Bulgaria sólo con 5 jugadores, tres profesionales (Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato y Fabrizio Pugliatti) y los juveniles Martinelli y Luigi Patti, de 18 años.

El equipo italiano atraviesa una profunda crisis institucional, que ya registró diversas penalizaciones en la Serie A, la rescisión de los contratos de los estadounidenses Jordan Ford y Matthew Hurt y del camerunés Paul Eboua además de la desvinculación unilateral del bosnio Amar Alibegovic.

Trapani Shark ya había renunciado a disputar un partido de la liga italiana ante Bologna y contaba con sólo 7 jugadores bajo contrato, aunque sólo Cappelletti, Rossato, Pugliatti, Martinelli y Pattilos aceptaron viajar a Bulgaria.

Antonini, que también es propietario del club de fútbol Trapani, que ya sufrió la quita de 8 puntos en el Grupo C de la Serie C del "Calcio" por las violaciones relacionadas con los créditos fiscales y los salarios impagos, agradeció desde su cuenta de la red social Facebook a los jugadores que viajaron a Bulgaria para evitar una multa de 600 mil euros.

Horas después del comunicado de la FIP se conoció la decisión del tribunal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) de aplicar la quita de otros 7 puntos al Trapani en el Grupo C de la Serie C del "Calcio", donde quedó decimonoveno con 19 unidades.

La FIGC también le impuso una suspensión de cuatro meses a Antonini, a quien aplicó además una multa de 1.500 euros, similar a la impuesta a otros tres directivos del club, suspendidos por períodos que van de 4 a 16 meses. (ANSA).