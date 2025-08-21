Básquet: Italia cayó con Letonia

La "azzurra" del DT Gianmarco Pozzecco sufrió ante Letonia, dirigida por su compatriota Luca Bianchi, su primera derrota durante la preparación para el certamen continental, pues arribó a Atenas tras haber vencido sucesivamente a Islandia, a Senegal, a Letonia y a Argentina en duelos amistosos.

Matteo Spagnolo sumó 17 puntos y 3 rebotes, mientras que Momo Diouf aportó 14 anotaciones en los dos mejores jugadores de Italia, que este viernes 22 enfrentará a Grecia para completar su presentación en el Torneo de la Acrópolis.

La selección de Italia, que solo se coronó 2 veces a nivel continental (1989 y 1999), enfrentará en el Grupo C del torneo europeo a España (campeón defensor), Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina.

El formato del torneo estipula que después de la fase de grupos, que concluirá el 4 de septiembre, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final, fase que se celebrará en Riga. (ANSA).