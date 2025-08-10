Básquet: Italia completó el podio del torneo europeo Sub-20

“Fue maravilloso ver las sonrisas de los jugadores de la selección Sub-20 con la medalla de bronce al cuello.

Felicitaciones a ellas y al cuerpo técnico por otro éxito en un verano sin precedentes”, afirmó el presidente de la Federación Italiana de Básquet (FIP), Gianni Petrucci.

El triunfo ante Suecia en el duelo por el tercer puesto eleva a 17 la cantidad de medallas (4 de oro, 5 de plata y 8 de bronce) ganadas por la selección femenina juvenil italiana desde 2008.

Candy Edokpaigbe, que aportó 17 puntos y Sophia Lussignoli (13) brillaron en el triunfo de la "azzurra" del DT Giuseppe Piazza, que salió al campo con una cinta de luto por la muerte a los 44 años de Paola Mauriello.

“Mi más sentido pésame a la familia de Paola Mauriello, quien nos ha dejado. Esta medalla también la llevo en el corazón”, expresó también Petrucci sobre la ex escolta que integró la "azzurra" que ganó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2009 y conquistó un título de liga y otro de la Supercopa de Italia con Napoli Vomero.

El tercer puesto en Portugal se suma a la coronación y al tercer puesto de selección italiana masculina en los torneos europeos de básquet Sub-20 y Sub-18, respectivamente, y a la medalla de bronce de la "azzurra" mayor femenina en el certamen continental disputado en Grecia. (ANSA).