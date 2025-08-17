LA NACION

Básquet: Italia prepara el viaje a Atenas

Enfrentará a Letonia y Grecia en el Torneo de la Acrópolis

El DT Gianmarco Pozzecco concedió dos días de descanso a los jugadores tras la victoria por 84-72 ante Argentina en un amistoso disputado en el PalaDozza de Bolonia que sirvió de preparación a la "azzurra" para el torneo masculino europeo de básquet previsto del 27 de este mes al 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

Pozzecco espera el arribo de Danilo Gallinari previsto para este lunes, dos días antes del viaje de la delegación italiana hacia Atenas, donde la "azzurra" enfrentará el jueves 21 a Letonia y al día siguiente al anfitrión Grecia.

La "azzurra" llegará a Atenas tras haber sumado cuatro triunfos en duelos de preparación para el torneo europeo, pues antes de Argentina había superado a Islandia y a Senegal en la "Trentino Basket Cup" y a Letonia en otro amistoso disputado en Trieste.

La selección de Italia, que sólo se coronó 2 veces a nivel continental (1989 y 1999), enfrentará en el Grupo C del torneo europeo a España (campeón defensor), Grecia, Georgia, Chipre y Bosnia y Herzegovina.

El formato del torneo estipula que después de la fase de grupos, que concluirá el 4 de septiembre, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final, fase que se celebrará en Riga.

