Básquet: Italia venció a Gran Bretaña

La "azzurra" del DT Luca Banchi, que ya había vencido por 93-57 a Gran Bretaña como visitante en un duelo disputado el pasado 27 de febrero en Newcastle, sumó su tercer triunfo en el Grupo D en un partido jugado ante 8.000 personas en el Modigliani Forum de Livorno.

De esta manera, Italia quedó en el primer puesto de la zona con 7 puntos, uno más que Lituania e Islandia, justamente la cual dejó a la "azzurra" sin invicto con su triunfo por 81-76 como visitante por la primera fecha del grupo en el que Gran Bretaña marcha último con 5 unidades.

Italia buscará una "revancha" contra Islandia en el duelo previsto el 2 de julio por la quinta fecha, mientras que tres días más tarde la "azzurra" recibirá a Lituania. (ANSA)