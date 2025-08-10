Básquet: los "Tall Blacks" también tienen su "haka"

La selección dirigida por Judd Flavell ganó el Grupo D de la Copa de Asia con puntaje ideal gracias al aporte de Reuben Te Rangi, Izayah Le'afa, Walter Brown, Sam Waardenburg, Tom Vodanovich, Shea Ili, Hyrum Harris, Tyrell Harrison y Finn Delany, que marcaron la renovación del plantel.

Sin embargo, el público siguió sus partidos en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah también a partir del interés generado por el ritual previo a cada partido de los "Tall Blacks", un juego de palabras que se refiere a los "Altos de Negro" por la estatura y el color del uniforme del combinado neozelandés.

El apodo alude al histórico nombre ("All Blacks") con el que es reconocida la selección de rugby de Nueva Zelanda, una de las más poderosas del rugby internacional que históricamente realiza el "haka" antes de cada partido para exigir respeto e infundir miedo en sus oponentes.

A diferencia de los "All Blacks", la selección de básquet de Nueva Zelanda apenas ganó en aproximadamente 70 años tres Campeonatos de Oceanía, siete Copas del Mundo y dos Juegos Olímpicos.

Desde 2017, también participó en dos ediciones de la Copa de Asia, en la que completaron el podio cinco años después.

El "haka" es una danza ceremonial tradicional maorí que se hizo famosa en todo el mundo gracias a la selección de rugby de Nueva Zelanda, que la ha interpretado antes de los partidos desde 1905.

Los "Tall Blacks" también interpretan su propio "haka" antes de los partidos y se llama "Pango Te Kahikatea".

Fue compuesto y creado en 2006 por el ex jugador Paora Winitana y la letra narra cómo los "Tall Blacks" superaron grandes adversidades y desafíos.

"No hay nada violento en ello", explicó Winitana sobre la letra de la danza que cita la historia épica de la deidad Tane, que recupera las tres cestas del conocimiento del inframundo.

Ciertamente, la danza de los "Tall Blacks" no expone la lengua, como ocurre en el rugby (a veces incluso implica cortarse la garganta). (ANSA).