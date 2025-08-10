LA NACION

Básquet: Murió Paola Mauriello

“Paola, dulce Paola, nos has dejado”, se lee en un comunicado emitido por la Federación Italiana de Básquet (FIP), la cual envía sus condolencias a “la familia, tanto en nombre personal como del básquet italiano, y está cerca de su hijo Luciano y su esposo Antonello Giordano”.

Muriello, quien será despedida este lunes en Francavilla, Abruzzo, tras retirarse como jugadora inició una carrera como entrenadora.

La ex basquetbolista, que también jugó en la Serie A con Faenza y Ragusa, Basket Parma y Ribera, participó recientemente en “Libérate”, un curso de formación para entrenadoras impartido por la FIP y actualmente era asesora del Consejo Regional de Básquet de Abruzzo con responsabilidad en el movimiento femenino. (ANSA).

