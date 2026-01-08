Básquet: murió Uljana Semionova

Lo informó lsm.lv, el portal de la televisión estatal de Letonia, el cual precisó que Semionova falleció en Riga y recordó que fue una leyenda del básquetbol femenino soviético y mundial.

Aquejada de una enfermedad degenerativa que le provocó un crecimiento anormalmente alto, alcanzando los 213 centímetros, Semionova fue una de las jugadoras de básquet más condecoradas del mundo.

La atleta letona jugó para la selección de la entonces Unión Soviética, con la que ganó dos títulos olímpicos, tres campeonatos del mundo y diez torneos europeos además de haber conquistado 11 coronas a nivel continental de clubes.

Semionova se convirtió en 1993 en la única jugadora europea incluida en el Salón de la Fama del Básquet Mundial en Springfield, y catorce años después también encontró un lugar en el "Hall of Fame" de la Federación Internacional de Básquet (FIBA).

Sin embargo, hace dos años, debido a un grave problema de salud, Semionova sufrió la amputación de una pierna. (ANSA).