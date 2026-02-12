Básquet: NBA espera respuesta de potenciales inversores europeos

"Queremos conocer su nivel de interés para finales de marzo. A partir de ahí, empezaremos a consolidar la identidad de nuestros posibles inversores", declaró Tatum durante una rueda de prensa que ofreció en Los Ángeles.

El comisionado adjunto de la NBA indicó que la intención es finalizar el proyecto para el otoño boreal de 2027.

La NBA pretende crear una competición en Europa con 12 franquicias permanentes y cuatro equipos clasificados, en colaboración con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

La liga estadounidense tiene en la mira a París, Lyon, Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Manchester, Mónaco, Atenas y Estambul.

También se ha contactado con varios clubes de fútbol importantes, como París Saint-Germain, Inter y Milan.

El proyecto está generando fuertes tensiones con la Euroliga, la principal competición europea actual, que recientemente nombró a un nuevo presidente, el español Chus Bueno.

"Conocemos a Chus Bueno, ha trabajado para nosotros durante unos 12 años", aclaró Tatum, quien espera que el nuevo líder "hable con sus clubes" y permita que la NBA, la FIBA y la Euroliga vuelvan a la mesa de negociaciones para iniciar un diálogo constructivo.

"Hemos dicho desde el principio que queremos colaborar con la Euroliga. Chus podría ser capaz de tender ese puente entre nosotros, la FIBA y la Euroliga", confió Tatum. (ANSA).