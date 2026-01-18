Básquet: ovación para Achille Polonara en Sassari

"Ha vuelto, un guerrero, un hombre que luchó, que inspiró emociones, y que hoy está de vuelta aquí, en casa", se lee en un mensaje que Dinamo Sassari publicó en redes sociales sobre Polonara, quien recibió el 25 de septiembre de 2025 un trasplante de médula ósea en el Hospital Sant'Orsola de Bolonia como parte de su tratamiento contra un cuadro de leucemia mieloide.

"El apoyo que recibí me ayudó mucho. Fueron meses difíciles, y espero que lo peor haya pasado y que este sea un renacimiento.

Es fantástico volver a Sassari, la ciudad y su gente son especiales", declaró Polonara a LBA TV.

"Para mí, éste es mi segundo hogar, estoy feliz de estar aquí.

Nos hicimos una promesa y he vuelto. Ahora estoy aquí definitivamente con mi familia, e intentaremos retomar la rutina y comenzar un programa de rehabilitación con entrenadores y un fisioterapeuta. Pero ya estoy feliz de estar aquí", concluyó Polonara.

El alero de 34 años lanzó el pasado 2 de diciembre un nuevo proyecto para facilitar la donación de médula ósea con el apoyo del departamento de salud de la región Emilia-Romaña y la Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO) de Italia.

El DT de la selección de Italia, Luca Banchi, nombró a Polonara capitán de la "azzurra" pese a su imposibilidad de jugar por su situación de salud. (ANSA).