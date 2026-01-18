Básquet: perdón del Vismederi Costone Siena

Durante un tiempo muerto y un momento fuera de aire del partido disputado en la víspera, el comentarista del club de Siena emitió un dicho vulgar sobre la posibilidad de insultar a la referí.

"Vismederi Costone Siena se desvincula completamente de ciertos comentarios irrespetuosos realizados durante la narración del partido entre el primer equipo y College Basketball Borgomanero", se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

"Estas declaraciones no reflejan en absoluto los valores que defiende el club y que siempre han guiado sus acciones. El responsable comprendió de inmediato la gravedad de lo sucedido, pidió disculpas al club y aseguró que las extenderá a la persona afectada por los comentarios injustificados", completa el mensaje del Vismederi Costone Siena.

El comentario, como es habitual en los deportes menos seguidos, se emite en una plataforma web y en televisión por una emisora local. (ANSA).